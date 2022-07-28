Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılara operasyon: 23 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemek için çalışma başlattı.
Ekipler, 18-24 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 760 bin boş (filtreli sigara kağıdı) ve 557 bin dolu makaron, 4 bin 481 sahte bandrol, 1000 paket kaçak sigara, 795 kilogram nargile tütünü, 615 elektronik/muhtelif eşya, 270 litre sahte alkollü içki, iki sigara sarma makinesi, bir kompresör ve bir gümrük kaçağı otomobil ele geçirdi.
Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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