Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, 18-24 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 760 bin boş (filtreli sigara kağıdı) ve 557 bin dolu makaron, 4 bin 481 sahte bandrol, 1000 paket kaçak sigara, 795 kilogram nargile tütünü, 615 elektronik/muhtelif eşya, 270 litre sahte alkollü içki, iki sigara sarma makinesi, bir kompresör ve bir gümrük kaçağı otomobil ele geçirdi.

Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.