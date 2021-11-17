Adana'da yaşayan Ercan Arar ve Fikret Turan, geçen yıl Bolu'da oturan Ali Turan'ı cep telefonuyla arayarak, kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıtıp, hesaplarına 62 bin 536 lira gönderilmesini istedi.

Ali Turan, hesaba parayı gönderdi ardından oğlu Hüseyin Turan'ı da arayıp toplam 115 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Ali Turan'ın savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Arar ve Fikret Turan yakalanarak, tutuklandı.

Duruşmada savunma yapan Fikret Turan ile Ercan Arar birbirlerini suçladı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın da 'kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçunu işlediğine kanaat getirdi.

Fikret Turan 8 yıl 4 ay hapis ve 216 bin lira, Ercan Arar da 8 yıl 4 ay ve 216 bin lira para cezasına çarptırıldı.