Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park halindeki araca çarpıp kafeye girdi
Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girdi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.
Kaza, Soğanlık Yeni Mahalle'de geçen cumartesi saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halindeki otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran otomobile vurdu. Daha sonra çarpmanın etkisiyle kafeye girdi.
Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kafede hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hatay'da bir evde 2,5 milyon makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz