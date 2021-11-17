Kaza, Soğanlık Yeni Mahalle'de geçen cumartesi saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halindeki otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran otomobile vurdu. Daha sonra çarpmanın etkisiyle kafeye girdi.

Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kafede hasar oluştu.