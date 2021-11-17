Kasımpaşa’da dün meydana gelen olayda, bir kişi sokakta beklediği esnada plakasız iki motosikletle 4 şahıs geldi. Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak önceden husumetli oldukları kişiye kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıya uğrayan kişinin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Ortalığın bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir işyerinin camına ve park halindeki araca isabet etti. Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü.

Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletleri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Seyyar satıcı tezgahının altına girdi

Çatışma esnasında sokağın başında bulunan bir seyyar satıcı da yerde sürünerek tezgahının altına girip canını kurtardı.

Öte yandan çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları ve saldırıya uğrayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

