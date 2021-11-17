Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
7 kişinin yaralandığı minibüs kazası kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İznik’ten Bursa’ya yolcu taşıyan minibüs ile ticari araç kaza yaptı. 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Park halindeki ticari araç, yola çıkmaya çalıştığı anda minibüs şoförü aracı fark edemedi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı.
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle 3’ü çocuk, 7 yaralı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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