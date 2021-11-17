Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bir evde 2,5 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde 2,5 milyon gümrük kaçağı makaron ve 500 kilogram tütün ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli, gözaltına alındı.
İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Erzin'deki bir evde arama yaptı.
Polis, evin odalarında 2,5 milyon gümrük kaçağı makaron ve 500 kilogram tütün buldu.
Gözaltına alınan ev sahibi emniyete götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık
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