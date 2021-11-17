İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Erzin'deki bir evde arama yaptı.

Polis, evin odalarında 2,5 milyon gümrük kaçağı makaron ve 500 kilogram tütün buldu.

Gözaltına alınan ev sahibi emniyete götürüldü.