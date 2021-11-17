Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kavaklık, Bahçelievler ve Erdemir ilkokullarında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kalkınmanın, gelişmenin ve refaha ulaşmanın yolunun, okumak ve çalışmak olduğunu söyledi. Vali, açılışı gerçekleştirilen kütüphanelerde öğrencilerle kitap okudu.

[Fotoğraf: AA]

Programlara Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkan Vekili Atilla Bulak, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt katıldı.