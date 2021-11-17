Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 TUS ek tercih işlemleri başladı
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri başladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak bugün saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
Ek tercih işlemleri, 23 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.
Ek yerleştirme işleminde 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Etiketler: ÖSYM
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