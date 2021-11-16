12 yaşındaki Burak Evren Cavaç, Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim görüyor. 12 yaşındaki çocuk, şiddet olaylarına erken müdahale edilebilmesini sağlamak için giyilebilir darbe sensörü prototipi geliştirdi.

Giyilebilir üründe arka ve ön kısımda toplam 6 sensör bulunduğunu anlatan 12 yaşındaki küçük mucit Burak Evren Cavaç, "Bu sensörler, üzerine gelen herhangi bir darbeyi algıladıkları anda telefondan daha önce kayıtlı olan telefon numarasını arıyor. Ürünün çalışma prensibi bu şekilde" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Cavaç aynı zamanda, ürün için hedef kitlesinin kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve hayvanlar olduğunu söyledi.