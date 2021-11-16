Test, Rusya'nın kendi uydularından birini havaya uçurdu ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ekibini kapsüllere sığınmaya zorlayan bir enkaz dalgası yarattı.

İstasyonda şu anda 7 mürettebat bulunuyor. Bu mürettebatın 4'ü Amerikalı, biri Alman ve 2'si Rus.

Uzay istasyonu, yaklaşık 420 kilometre yükseklikte yörüngede dönüyor.

Uyusavar füze testi için kendi uydusunu vuran Moskova'ya ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'tan sert tepki geldi.

Price, Moskova'nın bugün kendi uydularından birini anti-uydu füzesi kullanarak vurduğunu, vurulan uydunun bin 500 takip edilebilir boyutta ve yüzbinlerce de küçük parçaya ayrılan enkazının dünya yörüngesindeki diğer uydular ve görev yapan astronotlar için ciddi bir tehlike teşkil ettiğini savundu.

Rus uzay ajansı Roscosmos ise denemenin abartıldığını söyledi.

Ajans , "Bugün mürettebatı standart prosedürlere göre uzay aracına gitmeye zorlayan cismin yörüngesi, ISS yörüngesinden uzaklaştı. İstasyon yeşil bölgede" dedi.

ISS kazadan kıl payı kurtulmuştu

Uluslararası Uzay İstasyonu, Fengyun-1C hava uydusundan kalan bir enkaz parçasının kendisine doğru ilerlemesi nedeniyle acil yörünge değişikliği yapmıştı.

İstasyonun 23 yıllık yörünge ömrü boyunca, enkazdan kaçınma eylemi gerektiren yaklaşık 30 yakın kaza riski oluştu. Bu müdahalelerden üçü 2020'de meydana geldi.

2021'in mayıs ayında ufak bir uzay çöpü parçası, ISS'nin Kanada yapımı robot kolunda 5 milimetrelik bir delik açtı.