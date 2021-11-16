Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede bin 42 hektarlık alanı kapladığı belirtildi.

Lavlar şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı yıkarken, 111 binanın da kısmi zarar gördüğü kaydedildi.

Bölgedeki 76,9 kilometrelik yolu tamamen kaplayan ve üç noktadan denize dökülen lavlar, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.

Günde 12-15 bin arasında kükürtdioksit yayan volkan bölgede hava kirliliğine sebep olurken, yerel yönetim yetkilileri hava kirliliğindeki artıştan dolayı okulların yarın kapalı tutulacağını açıkladı.

Bu arada 13 Kasım'da 70 yaşındaki bir kişinin, çatısındaki volkanik külleri temizlediği sırada düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzmanlar, 19 Eylül'den bu yana aktif olan ve son iki haftadır lav akışı ile şiddetli patlamaların azaldığı volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.