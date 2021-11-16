Belarus'tan yola çıkıyor, Polonya sınırını geçmeye çalışıyorlar. Ne dondurucu soğuk ne de zorlu koşullara aldırıyorlar.

Göçmenlerin hedefi, Avrupa topraklarına ulaşmak...

Sınırda insanlık dramı yaşanıyor

Sınırda bekleyen göçmenlere yenileri eklendi. Binlerce göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı.

Yaşanan insanlık dramı görüntülere yansıyor.

TRT Haber ekibi, Polonya sınırında gelişmeleri takip ediyor.

30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Varşova ise göçmenleri almamakta kararlı. Belarus'u sınıra göçmen taşımakla suçluyor. Önlemleri her geçen gün biraz daha sıkılaştırıyor.

Belarus-Polonya arasındaki göçmen krizi devam ederken o krizin ekonomiye etkisi de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kuznica Sınır Kapısı'nı kapatan Polonya, tüm araçları Bobrowniki Sınır Kapısı'na yönlendirdi. Bu karar sonrası o sınır kapısına ulaşan yolda 30 kilometrelik tır kuyrukları oluştu.

Lojistik firmaları, müşterilerine en az 3 günlük gecikme uyarısı göndermeye başladı.

Avrupa Birliği ile Rusya arasında bu güzergahtan her yıl 8 milyon tonluk ticaret yapılıyor.

Girişlerine belirli koşullarda izin verilecek

Polonya'da ise Belarus sınırına gazetecilerin belirli koşullarda giriş yapmalarına olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edildi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, sınır muhafızlarının güvenliğinin de artacağı ve gazetecilerin sınır bölgesinde özel şartlarda çalışabileceği aktarıldı.

Varşova, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki alana, gazeteci ve sivil toplum kuruluşlarının girişine izin vermiyordu.