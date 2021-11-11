Belarus-Polonya sınırında tansiyon yüksek. Irak, Suriye ve Afganistan'dan binlerce düzensiz göçmen, Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışıyor.

Polonya topraklarına giren 50'den fazla göçmen gözaltına alındı. Varşova yönetimi, sınırdaki asker sayısını 15 bine çıkardı.

Belarus, Polonya'yı göçmenlere insani muamelede bulunmamakla suçluyor. Polonya ise Belarus'un göçmenleri siyasi araç olarak kullandığını savunuyor.

Avrupa’ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Belarus-Polonya sınırında sıkışıp kaldı. Polonya sınırında güvenlik önlemleri artırılırken Avrupa Birliği, Belarus’a yaptırım hazırlığında. Polonya sınırından tüm gelişmeler @trthaber’de.https://t.co/aEtEkLsArO pic.twitter.com/lzNBV4gh0P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2021

Polonya sınırda olağanüstü hal ilan etti

TRT Haber muhabiri İlhan Atasoy, Polonya- Belarus sınırında yaşananları aktardı.

"Polonya hükümeti 7 Kasımdan bu yana Belarus sınırındaki 3 km'lik bir alanda olağanüstü hal ilan etmişti. Burada polislerin kontrol noktası var. Gazetecilerin, yardım kuruluşlarının Belarus sınırına geçmesine izin verilmiyor. Sadece bu 3 km'lik alanda yaşayanlar, işletmeleri olanlar geçiş yapabiliyor. Polis özellikle bagajları ve araçların yolcu kısmını kontrol ediyor."

Polonya yönetiminin sınırda 15 bin askeri konuşlandırdığını hatırlatan Atasoy, "Bugün buradan sınıra çok fazla askeri araç sevkiyatı yapıldı. Çok sayıda polis aracı da sınıra gitti" dedi.

Kriz, Varşova ve Brüksel ile Belarus'u karşı karşıya getirdi. Minsk yönetimini göçmenleri siyasi araç olarak kullanmakla suçlayan Avrupa Birliği, yaptırımları genişletme hazırlığında.

"Yaşananlar istikrarı bozma girişimi"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

"Bu yaşananlar, Belarus ve Polonya arasında bir göçmen krizi değil, Minsk'teki otokratik rejimin komşularının istikrarını bozma girişimidir."

Belarus'a yönelik yeni yaptırımların hem kişilere hem de kuruluşlara yönelik olacağını söyledi.

BM'den AB'ye eleştiri

Birleşmiş Milletler'den ise Avrupa Birliği'nin göçmen politikasına eleştiri geldi.

Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Avrupa sınırlarına ulaşan korunmaya muhtaç insanları hem etkili hem de ilkeli bir şekilde kabul etmek AB'nin yükümlülüğüdür" dedi.

Türkiye ve Ürdün gibi göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelere destek vermekte tereddüt edilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Haber: İlhan Atasoy