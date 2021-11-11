Ebola, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 90'ını öldürebilen en ölümcül hastalıklardan biri.

AstraZeneca'nın COVID-19 aşısını yapan Oxford Üniversitesi ekibi tarafından geliştirilen yeni ebola aşısının insanlar üzerinde denenmesine bugün başlanıyor.

ChAdOx1 biEBOV olarak bilinen aşı, çığır açan koronavirüs aşısıyla aynı teknolojiyi kullanıyor.

Yeni aşı, en yaygın ve ölümcül iki türü olan Ebola'nın Zaire ve Sudan suşlarıyla mücadele etmek için tasarlandı.

İnsan üzerindeki ilk denemelerde, 18 ile 55 yaşları arasındaki 26 kişiye aşı yapılacak ve altı ay boyunca sonuçlar izlenecek.

Sonuçların 2022'nin ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

Birinci aşama çalışması, yeni aşının güvenliğini, yan etkilerini, en iyi dozunu ve zamanlamasını test edecek.

En ölümcül hastalıklar arasında

İnsanlarda hastalığa neden olduğu bilinen dört Ebola virüsü türü bulunuyor.

Bunlardan Zaire türü, tedavi edilmediği takdirde vakaların yüzde 70 ila yüzde 90'ında ölüme neden oluyor.

Zaire türü nedeniyle , 2014-2016 Batı Afrika salgınında 32 binden fazla insan enfekte olmuş ve 13 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.