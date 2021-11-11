Uluslararası piyasalarda brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 82,86 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 81,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de artan enerji maliyetlerinin enflasyonu artırması endişeleri ve ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden daha fazla ham petrolün piyasaya sürülmesi beklentileriyle gerilemişti.

Çarşamba günkü tüketici enflasyon verileri, ABD'de fiyatların yıllık yüzde 6,2 arttığını gösterdi. Dolar, Beyaz Saray ve ABD Federal Rezervi'nin yükselen fiyatları frenleme eylemlerinin daha yüksek faiz oranlarına ve daha sıkı para politikasına yol açabileceği beklentileriyle yükseldi. Petrolün genellikle dolar karşısında ters işlem görüyor.