Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 08:58Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Romanya'da hastane yangını
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Romanya'nın Ploiesti kentindeki bir hastanede çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yetkililer, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.
Yangında 2 hasta hayatını kaybetti, 1 hemşire yaralandı. 15 hasta ise başka bir hastaneye nakledildi.
Maddi zarara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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