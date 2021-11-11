Liberal Parti Toronto Milletvekili Salma Zahid tarafından Federal Parlamentonun resmi internet sayfasında açılan imza kampanyasına, şu ana kadar 1261 kişi katıldı.

Kampanyaya ilişkin Kanada Devleti’ne hitaben yazılan açıklama metninde, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli çocuklara uzun süredir şiddet uyguladığı hatırlatıldı.

Kanada'nın bu duruma karşı harekete geçmesi istenen metinde, şu görüşlere yer verildi:

"Dünyanın her yerindeki çocukların haklarının korunması Kanada hükümetinin bir önceliğidir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan İsrail, uluslararası çocuk adaleti standartlarına uygun olarak çocuklara işkence ve kötü muameleye karşı mutlak yükümlülüğe sahiptir.

BM Genel Sekreterinin çocuklar ve silahlı çatışmalar hakkındaki 20 Haziran 2019 tarihli raporu, İsrail'e uluslararası çocuk adaleti standartlarını desteklemesinin yanı sıra çocuklar için idari gözaltı kullanımını durdurma, gözaltında kötü muamele biçimleri ve gözaltına alınan çocukların muhbir olarak işe alınmasına yönelik her türlü girişimin durdurulması çağrısını yineledi. İsrail, temel adil yargılanma haklarından ve korumalarından yoksun olan çocukları askeri mahkemelerde otomatik ve sistematik olarak kovuşturmaktadır.’"

Filistinli çocuklara yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerinin 30 yılı aşkın süredir uluslararası insan hakları grupları tarafından araştırılıp belgelendiği kaydedilen metinde, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 1'inci maddesi uyarınca, Kanada'nın ihlalleri her koşulda önlemek için harekete geçmesi gerektiğine işaret edildi.

Metnin sonunda, "Aşağıda imzası bulunan bizler Kanada hükümetini, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle, İsrail'in, işgali altındaki Filistin'deki çocuklara yönelik muamelesini gözden geçirmek için parlamentonun Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi tarafından acil bir çalışmada bulunmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kanadalı STK'lar da İsrail İHA'larına karşı kampanya başlattı

Öte yandan, ülke genelinde faaliyet gösteren 55 farklı sivil toplum kuruluşu (STK), başlattıkları ortak kampanya ile Kanada’nın İsrail’den 5 milyar dolarlık insansız hava aracı (İHA) alımını durdurmasını istedi.