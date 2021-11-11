Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu Başkanı Leonidas Iza, başkent Quito'taki Hükümet Sarayı çıkışında yaptığı açıklamada, somut bir anlaşmaya varamadıklarını, 15 gün sonra yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Iza, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi hususunda hükümetten tatmin edici bir cevap alabileceklerinden emin olduklarını da kaydetti.

Protestolar

Hükümet sarayı Carondelet’in de bulunduğu tarihi merkezde 27 ve 28 Ekim'de toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstermiş, çıkan olaylarda 8 polis yaralanmış, 37 gösterici gözaltına alınmıştı.

Çoğunluğu yerlilerden oluşan göstericiler, Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun diyalog teklifi üzerine eylemlerine ara vermişti.

Ekonomik kriz

Ülkede son zamanlarda hızla artan akaryakıt fiyatları, başta yerli temsilciler olmak üzere çok sayıda sendikanın tepkisine yol açmış, bir süredir devam eden protestolar dün etkisini artırmıştı.

Yerli temsilciler ve işçi sendikaları, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini istiyor ve hükümetin çıkarmayı planladığı ekonomik reformlara karşı çıkıyor.

Son yıllarda ciddi bir ekonomik ve sosyal krizden geçen Ekvador'da hükümet, Uluslararası Para Fonundan (IMF) alınan borç nedeniyle ekonominin yeniden canlandırılması için mali reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış ancak bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.