Her iki ülke, metan emisyonlarının azaltılması, ormanların korunması, kömür kullanımının aşamalı olarak durdurulması gibi iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliklerinin hızlandırılması taahhüdünde bulundu.

ABD ve Çin, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derecelik sıcaklık hedefine ulaşmak için "birlikte çalışma konusundaki kesin taahhütlerini hatırlayacağını" belirterek, bu hedefe ulaşmak için kalan "önemli boşluğun" kapatılması gerektiğini bildirdi.

Çin'in üst düzey iklim müzakerecisi Xie Zhenhua, anlaşmanın Çin'in emisyon azaltma hedeflerini güçlendirdiğini ve metan kullanımı konusunda ulusal bir plan geliştirmesine olanak sağlayacağını söyleyerek, "Her iki taraf da başarılı bir mücadele sağlamak, hem iddialı hem de dengeli bir sonucu kolaylaştırmak için ortaklaşa ve diğer taraflarla birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.

ABD iklim elçisi John Kerry ise "Birlikte, azmimizi artıracak belirli unsurlar da dahil olmak üzere başarılı bir COP26 için desteğimizi belirledik. Şu anda her adım önemli ve önümüzde uzun bir yolculuk var." diye konuştu.