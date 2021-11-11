Fransa, Benin'den kaçırılan 26 sanat eserini iade etti.

129 yıl sonra kavuşulan sanat eserleri, Cumhurbaşkanı Patrice Talon tarafından özel törenle teslim alındı.

Törende, siyasiler, dini ve askeri yetkililerin yanı sıra birçok davetli yer aldı.

2016'da talep edilmişti

Eserler, 15 Ocak 2022'den başlayarak 2 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret edilebilecek.

Ardından, sömürgecilik döneminde köle ticaretinin yapıldığı Ouidah kentindeki Kölelik Müzesi'ne taşınacak.

Yaklaşık 2 yıl burada kalacak eserler, kalıcı olarak Abomey'de inşa edilecek Amazonlar Destanı ve Dahomey Kralları Müzesi'nde sergilenecek.

Benin, Ağustos 2016'da bu eserlerin iadesi için resmi talebini Fransa'ya iletmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2017'de eserlerin iadesi sözünü vermişti.

2003'ten bu yana Paris'te sergileniyordu

Abomey Sarayı'ndan 1892'de kaçırılan 26 parça, 2003'ten beri Paris'teki Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi'nde sergileniyordu.

Eserler, Benin'e gönderilmeden önce 7 günde 15 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Binlerce eser Fransa'nın elinde

Benin'in UNESCO Daimi Temsilciliği'ne göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ile 6 bin arasında eser var.

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.