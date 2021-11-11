13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılara ilişkin tarihi davada, dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande 4 saat ifade verdi.

Saldırı gecesini anlatan Hollande, operasyon düzenleneceğini bildiklerini ancak hedefte olan yerlere dair bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

İlgili birimlerin ellerinden geleni yaptığını belirten Hollande, "Mutlaka başarısızlık olmuştur" itirafında bulundu.

"Irak'ta sivilleri vurmadık"

Saldırıları tetikleyenin, teröristlerin iddia ettiği gibi Irak'a yapılan Fransız müdahalesi olmadığını savunan Hollande, Fransa'nın Irak’ta sivil nüfusu vurmadığı konusunda ısrar ederek, sadece eğitim kamplarının hedef alındığını vurguladı.

Saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam, saldırıları Fransa'nın DEAŞ’e yönelik askeri müdahalesini gerekçe göstermişti.

Davada 20 kişi yargılanıyor

Fransa'nın yakın tarihinde görülen en büyük davada, Abdeslam ile beraber, 6'sı gıyabında 20 kişi daha yargılanıyor.

Abdelselam ve 12 sanık için ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

2022 yılı Mayıs ayına kadar sürecek duruşmalar boyunca 145 oturum düzenlenmesi bekleniyor.

Duruşmalar, televizyonlardan canlı olarak yayınlanmayacak ancak resmi arşive geçirilmek üzere kaydedilecek.

Saldırıları DEAŞ üstlenmişti

13 Kasım 2015'te Bataclan konser salonu, stadyum, bar ve restoranların bulunduğu 7 farklı noktaya saldırı düzenleyen eylemciler Paris'i kana bulamıştı. 132 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.