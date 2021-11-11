Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 03:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: Ölü sayısı 131'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e çıktı. Yaralanan 19 kişinin durumu ise kritik.
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde, 5 Kasım tarihinde, yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından can kaybı günden güne artıyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi, tedavisi süren 63 kişiden 19'unun sağlık durumu ise kritik.
[Fotoğraf: Reuters]
DSÖ'den acil tıbbi malzeme desteği
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kazada yaralananlara müdahale için Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme göndermişti.
Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.
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