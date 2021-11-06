Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Freetown'da dün gece petrol yüklü tanker ile bir kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sierra Leone halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Freetown'nın doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi yaşamını yitirmişti.