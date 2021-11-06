Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

Erdoğan, törenin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsünde halkı selamladı, çocuklara hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretleri kapsamında, 2017’de terör örgütü PKK’nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği Batman İl Halk Kütüphanesi’ni de ziyaret etti. Erdoğan, burada Kürtçe şarkı dinledi.