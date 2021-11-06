Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankeri patladı. Olayda 92 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.
Bölgedeki Connaught Hastanesi'nden morg personeli Foday Musa, şimdiye kadar 92 cesedin getirildiğini açıkladı.
30 kişi ağır yaralı
Yaklaşık 30 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.
Etiketler: Akaryakıt
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