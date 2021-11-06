ABD'de uyuşturucu çetesi lideri 4 Meksikalı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakalanmaları için ödül konulanlar arasında Salgueiro-Nevarez ailesinden 3 kişinin yanı sıra ABD’de tutuklu bulunan "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın erkek kardeşi Aureliano Guzman-Loera da yer aldı.

5 milyon dolar ödül

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dörtlü Meksika’nın kuzey eyaletleri Sinaloa ve Chihuahua’da faaliyet gösteriyor.

ABD hükümeti, söz konusu isimlerin yakalanması için 5 milyon dolar ödül koydu.

El Chapo müebbet hapis cezası almıştı

El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo, 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.