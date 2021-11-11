Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İkinci Karabağ Savaşı'ndan bir yıl sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile ayrı ayrı görüştü.

Ardından Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun himayesinde üçlü toplantı gerçekleştirildi.

Le Drian, toplantıda, taraflar arasındaki diyaloğu güçlendirme ve Güney Kafkasya'da kalıcı barışı tesis etme konusunda katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Açıklamada, Le Drian'ın, Azerbaycan ve Ermenistan ile diyaloğu sürdürmeyi arzuladığı aktarıldı.