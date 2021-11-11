ABD Adalet Bakanlığı, 2016'da bekleme süresi için ekstra ücret almaya başlayan mobil araç çağırma programı Uber'in bu adımıyla Engelli Amerikalılar Yasası'na (ADA) karşı geldiğini açıkladı.

Açıklamada, Uber'in görme engelli ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı kullanıcıların kimliğini ve araca binmek için daha çok zamana ihtiyaç duyduğunu bilmesine rağmen ücret almaya devam ettiği aktarıldı.

Mağdur olan engelli kullanıcılara tazminat ödemesi talep edildi

Adalet Bakanlığı, Uber’in "yasa dışı bekleme ücreti nedeniyle" mağdur olan engelli kullanıcılara tazminat ödemesini ve bekleme ücreti politikasını ADA'ya uygun biçimde yeniden düzenlemesini istedi.

Uber ise bekleme ücreti politikalarının ADA'ya karşı geldiğini düşünmediklerini ve bu şaşırtıcı dava öncesinde bekleme süresi konusunda düzenlemeler yapmak için Adalet Bakanlığı ile görüşme içinde bulunduklarını açıkladı.