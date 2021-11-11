Fas resmi haber ajansının askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kraliyet Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik birimleri, dün gece Akdeniz ve Atlas Okyanusu açıklarında 117 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin çoğunun Afrika kökenli olduğu, kanolar ve geleneksel teknelerin üzerinde oldukça zor durumda bulundukları öğrenildi.

Yıl başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildi

Tıbbi yardıma muhtaç olanlara ülkedeki en yakın limana ulaşmadan önce Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait gemilerde ilk yardım yapıldığı aktarıldı.

Düzensiz göçmenler daha sonra ilgili Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildi.

Fas makamları, geçen hafta, 2021 yılı başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, yasa dışı göç alanında faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin çökertildiğini duyurmuştu.