Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in görüşmesi başkentte düzenlenecek Paris Barış Forumu öncesinde yapıldı.

Macron ve Harris, görüşmede dijital konuları ele aldı. İkili ayrıca uzay alanında diyalog başlatma konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin 12 Kasım'da Paris'te düzenlenecek uluslararası Libya konferansına hazırlık olduğu açıklandı.

Fransa ve ABD'nin, Libya'nın ve bölgesinin istikrarı ve barışı için seferber olduğu anlatılan açıklamada, görüşmede gelecekte salgınlara karşı nasıl hareket edileceğinin de konuşulduğu vurgulandı.

Paris'e dün gelen Harris, Paris Barış Forumu'na ve Libya konusundaki uluslararası konferansa katılacak.