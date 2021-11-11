Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Etiyopya hükümetinden BM çalışanlarının ve sözleşmeli personellerinin neden gözaltına alındığına dair henüz resmi açıklama yapılmadığını söyledi.

Dujarric, "En az 9 BM personeli hala gözaltında. Serbest bırakılmaları için Etiyopya hükümeti ile görüşüyoruz. BM'nin yardım kamyonlarını süren en az 70 kişi daha gözaltına alındı. Onların da serbest bırakılması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çatışmalar Kasım 2020'de başladı

Etiyopya'da federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında çıkan çatışmalar, Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin güneye ilerleyişi sonrası 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor

Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler, taraflar arasında ara buluculuk çabalarını sürdürüyor.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon kişi yerinden olurken, bölgede 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor, 400 bin kişi ise kıtlık benzeri koşullarda yaşıyor.