Irak, Suriye ve Afganistan'dan binlerce düzensiz göçmen, Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışıyor. Polonya topraklarına giren 50'den fazla göçmen gözaltına alındı.

Varşova yönetimi, sınırdaki asker sayısını 15 bine çıkardı.

Belarus, Polonya'yı göçmenlere insani muamelede bulunmamakla suçlarken, Polonya ise Belarus'un göçmenleri siyasi araç olarak kullandığını savunuyor.

Belarus-Polonya sınırında göçmen krizi nedeniyle tansiyon yükseldi. Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen, iki ülke sınırında toplandı. Dr. Barış Adıbelli, gerilimin sebeplerini @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/UODPlW6BA1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 10, 2021

Polonya: Kriz, Belarus devlet terörüdür

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki "AB sınırında yaşanan göçmen krizi, Belarus devlet terörüdür." diyerek, Belarus'un Rusya'nın talimatlarını yerine getirdiğini öne sürdü.

Moskova'dan "Suçlamalar kabul edilemez." açıklaması geldi.

Rusya ise iki bombardıman uçağını Belarus üzerinde uçurdu. Uçuşların, iki ülkenin ortak hava savunma sisteminin test edilmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Sınırdaki göçmen gerilimi AB'nin gündeminde

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Polonya Başbakanı ile Varşova'da bir araya geldi.

Michel, "Otoriter bir rejim kadın ve çocukları kullanıyor, bu kabul edilemez." dedi.

ABD Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Belarus'a yaptırımların genişletileceğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın da krizin çözümü için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

BMGK olağanüstü toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de Polonya -Belarus sınırındaki krizle ilgili olağanüstü toplanacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de krizin bir an önce çözülmesi çağrısında bulunarak, uluslararası hukuka göre sığınma taleplerinin geri çevrilmemesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel de telefonda görüştü.

Merkel, sorunun çözümü için Putin'den Minsk yönetimine baskı yapmasını istedi.