ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul etti.

Görüşmenin ardından von der Leyen, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten von der Leyen, COVID-19’a karşı aşılanma oranlarının artırılması için çalışılması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

"AB Belarus'a yaptırımları genişletecek"

Von der Leyen, toplantıda, Ukrayna konusu ve Polonya ile Belarus arasında yaşanan göçmen krizinin de gündeme geldiğini belirterek, AB’nin Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğinin ve bu yaptırımların hem kişilere hem de kuruluşlara yönelik olacağının altını çizdi.

Konuyla ilgili Belarus'u eleştiren von der Leyen, “Bu yaşananlar Belarus ve Polonya arasında bir göçmen krizi değil, bunlar Minsk'teki otokratik rejimin komşularının istikrarını bozma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus Polonya sınırında kriz

Belarus'a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.