ABD Başkanı Joe Biden, bugün açıklanan ekonomik verilere ilişkin değerlendirme yaptı.

Biden, enflasyon eğilimini tersine çevirmenin en önemli öncelik olduğunu dile getirdi. Ulusal Ekonomi Konseyi'nde enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerinde çalışma yaptıklarını ve Federal Ticaret Komisyonu'nda enerji sektöründeki piyasa manipülasyonlarına karşı harekete geçildiğini söyledi.

Joe Biden, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 haftadır düşüş kaydettiğini ve göreve geldiğinden bu yana işsizlik maaşı başvurularının yüzde 70 azaldığını açıkladı.

“Enflasyon Amerikalıların cebine zarar veriyor”

ABD'de 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin konuşan Biden, "Enflasyon Amerikalıların cebine zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik" dedi.

Fiyat artışlarında en büyük payın enerji fiyatlarında olduğunu söyleyen Biden, Ulusal Ekonomi Konseyi'ni bu maliyetlerin daha da düşürülmesi üzerinde çalışmak için yönlendirildiğini anlattı. Federal Ticaret Komisyonu’nun ise enerji sektöründeki herhangi bir piyasa manipülasyonuna veya fahiş fiyat uygulamasına karşı harekete geçmesini istediğini söyledi.

“ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına olan bağlılığımı vurgularım”

Biden, "Enflasyonun izlenmesi ve mücadele edilmesi için gerekli adımların atılmasında ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına olan bağlılığımı yeniden vurgulamak istiyorum" sözlerini kullandı.

ABD'nin toparlanma sürecinde ilerleme kaydettiğini vurgulayan Biden, daha yapılacak çok işin olduğunu aktardı.