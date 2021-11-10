Amerikan yayın kuruluşu CNN’in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 76’sı Facebook’un topluma zararlı, yüzde 11’i ise faydalı buluyor.

Katılımcıların yüzde 13’ü Facebook'un faydasının ya da zararının bulunmadığını belirtti.

Yüzde 55: Hata kullanıcıların

Katılımcıların yüzde 55’i hatanın şirkette değil kullanıcılarda olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 49’u Facebook üzerinden yayılan komplo teorilerine inanan bir tanıdığı olduğunu ifade ederken bu oran 35 yaş altında yüzde 61’e çıkıyor, 65 yaş üzerinde ise yüzde 35’e düşüyor.

ABD yönetiminin Facebook üzerindeki düzenlemelerini artırması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 53 oldu.

Amerikalılar teknoloji şirketlerine güvenmiyor

Ankette Amerikalıların teknoloji şirketlerine güvenmediği de ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 38’i Google, Amazon ve Facebook gibi şirketlerin kullanıcıların faydasını düşündüğüne inanmadığını belirtti. Bu oranın 2019'da yüzde 29 olduğu vurgulandı.

Facebook, geçen aylarda yüksek kârı, kamu güvenliğine tercih eden kültürünü gözler önüne seren şirket içi belgelerin basına yansımasıyla eleştirilere hedef olmuştu.

Facebook'un adı ve logosu değişti

Belgeleri basına sızdıran eski şirket çalışanı Frances Haugen Kongreye verdiği ifadede, yönetimi şirket üzerindeki denetimi artırmaya davet etmişti.

Gelişmeler üzerine geçen ay Facebook, ismini Meta olarak değiştirdiğini açıklamıştı.