Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda, "Sıfır Emisyonlu Araçlar için Glasgow Mutabakatı" açıklandı.

Bu çerçevede sıfır emisyonlu araçlara geçiş için küresel mutabakat imzalandı.

33 ülke, 40 şehir

Türkiye, İngiltere ve Hindistan’in da aralarında bulunduğu 33 ülke, 40 şehir, 11 araç üreticisi şirket ve 27 filo sahibi kuruluş, mutabakata imza verdi.

Mutabakatla birlikte otomobil piyasalarında 2035'e kadar benzinli ve dizel motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmesi öngörülüyor.

Filo sahiplerinin hedefi 2030'a kadar sıfır emisyon

Hükümetler, piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

Filo sahipleri de en geç 2030'a kadar otomobil ve kamyonet filolarının tamamının sıfır emisyonlu olmasını sağlayacak. Araç üreticileri ise 2035 veya daha önce piyasalarda yüzde 100 sıfır emisyonlu yeni otomobil ve kamyonet satışına ulaşacak.

Ulaşım sektörü küresel sera gazı emisyonlarında 5'inci sırada yer alıyor.