Devrim öncesi Fransa'nın son kraliçesi olan Marie Antoinette'in elmas bilezikleri açık artırmada görücüye çıktı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Christie's müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada elmas bilezikler 8 milyon 180 bin dolara satıldı.

112 değerli taştan oluşan 2 bilezik

Eski kraliçenin adını taşıyan mavi bir kadife kutuyla gelen mücevherler biri üç dizi elmastan ve toplam 112 değerli taştan oluşan iki bilezikten oluşuyor.

Her biri 97 gram ağırlığında olan bileziklerin metal kısımları da altın ve gümüşten oluşuyor.

İsveçli ressam Adolf Ulrich Wertmuller'in Stockholm'deki Ulusal Müze'de sergilenen 1785 tarihli bir portresinde, kraliçenin bilezikleri taktığı görülüyor.

Alıcının kimliği açıklanmadı

200 yıldır eski kraliçenin ailesinde bulunan bileziklere yaklaşık 78 milyon lira veren alıcının kimliği açıklanmadı.

Fransa Kralı 16'ıncı Louis ile evli olan Marie Antoinette, görkemli hayatı ve ölümüyle Fransız Devrimi'nin en unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Kraliçenin hayatı çok sayıda filme ve kitaba konu oldu.

Marie Antoinette, Fransız Devrimi sırasında 1793'te 37 yaşındayken başkent Paris'in sembollerinden Concorde Meydanı'nda giyotinle idam edildi.