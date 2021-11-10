Afganistan’da yıllardır yaşanan krizin en büyük mağduru çocukların çoğu açlık ve sefaletin pençesinde.

Düzenli sağlık hizmeti de alamayan çocuklara başkent Kabil'deki Atatürk Çocuk Hastanesi, Türk-Afgan dostluğunun en önemli simgelerinden biri olarak hizmet veriyor.

Atatürk Çocuk Hastanesi, Afgan çocukların yaralarını bir nebze olsun sarıyor.

Türkiye'nin yardımıyla çocuk hastanesine dönüştürüldü

1983 yılında açılan hastane, 1991'de Türkiye'nin yardımıyla çocuk hastanesine dönüştürüldü ve ismi Atatürk Çocuk Hastanesi olarak değiştirildi.

Hastane, 2011'de ise TİKA tarafından kapsamlı bir tadilattan geçirildi.

Binlerce Afgan çocuğa ücretsiz sağlık hizmeti veren 200 yataklı hastane, son dönemde ülkede yaşanan krizden olumsuz etkileniyor.

Malzeme ve ilaç sıkıntısı

Aylardır maaş almadan özveri ile çalışan personellerin elindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. İlaç stoklarının da tükenmek üzere olduğu belirtilirken, Türkiye'den bu sıkıntıların çözümüne destek bekleniyor.

Hastane, özellikle Kabil çevresinden gelen zor durumdaki ailelerin hizmet alabildiği tek sağlık merkezi ve Bu nedenle sağlık çalışanları, çocukların hastalıklarını tedavi edebilmek için aralıksız çalışıyor.

Taliban'dan sağlıktaki krize çözüm için uluslararası topluma çağrı

Hasta bir çocuğun annesi, "Afganistan'da çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok. Kızım hasta buraya getirdim. Ancak ilaç kalmadığı için yeterli tedavi alamıyor." dedi.

Taliban yönetimi sağlık alanındaki krizin çözümü için uluslararası topluma destek çağrısını yineledi.

Bir süredir gerçekleştirilemeyen çocuk felci aşısı kampanyası da Taliban’ın onayı ile yeniden ülke çapında başlatıldı.

Haber: Levent Öztürk