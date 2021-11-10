Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016'dan bu yana ilk kez Kuzey Amerika Liderleri Zirvesi düzenlenecek.

Zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez ile 18 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Koronavirüs, kamu sağlığı, iklim değişikliği, göç...

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki güçlü bağların ve güvenin tazelenmesi beklenen zirvede, COVID-19 salgınının bitirilmesi, kamu sağlığının geliştirilmesi, rekabetçilik ve eşit büyüme, iklim değişikliği, göç konusunda bölgesel vizyon gibi konular ele alınacak.