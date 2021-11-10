Gürcistan'da Hapishaneler Hizmet İdaresi, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saaakaşvili'nin sağlık durumu ve güvenlik gerekçesi ile duruşmaya götürülmediğini açıkladı.

Yerel basında yer alan habere göre ise Saakaşvili'den, Tiflis Şehir Mahkemesinde yapılacak duruşmaya hapishaneden görüntülü olarak katılması istendi ancak Saakaşvili bunu kabul etmedi.

COVID-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde gazetecilerin de alınmadığı duruşmada, Saakaşvili hakkındaki 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının basılması ve kanalın kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el konulması suçlamaları değerlendirildi.

Gıyaben verilen ceza kaldırıldı

Lia Orkodaşvili, Nino Elieşvili ve Maia Kokiaşvili'den oluşan Hakimler Kurulu, daha önce Saakaşvili hakkında gıyaben verilen hapis cezası kararını kaldırdı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Savcı Jarji Tsiklauri, Saakaşvili hakkında diğer davalardan dolayı geçen yıllarda gıyaben hapis cezası verildiğini, bugün mahkemenin verdiği kararın aslında hiçbir şeyi değiştirmediğini belirtti.

Mahkeme önünde protesto

Duruşma devam ederken Saakaşvili'nin destekçileri mahkeme önünde gösteri düzenledi.

Bu arada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin kararıyla bugün Tiflis'in üç ayrı noktasında Saakaşvil'ye destek gösterisi vardı.

Polis, Gürcistan Devlet Güvenlik Dairesi ile Sağlık Bakanlığı önünde yolları kapatmaya çalışan göstericilerden 49'unu gözaltına aldı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak, bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, sağlık durumu nedeni ile 8 Kasım'da tutulduğu Rustavi kentindeki 12. hapishaneden başkent Tiflis'te bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledilmişti.