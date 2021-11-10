L'Opinion gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron 12 Kasım'da Paris'te düzenlenecek konferansa davet etmek için 8 Kasım'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u telefonla aradı.

Tebbun'un telefona cevap vermediği belirtilen habere göre, bunun öncesinde Macron, diplomatik yollarla Cezayir'e mektup gönderdi.

Macron'un Cezayir tarihleriyle ilgili açıklamalarına tepki

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre, Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş, Osmanlı'nın ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı.

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

"Artık Macron'la telefonla görüşmüyorum"

Tebbun'un geçen ay Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta, Cezayir'e yönelik ifadeleri nedeniyle Macron ile artık telefonda görüşmediğini söylediği aktarılmıştı.

Elysee Sarayından dün yapılan açıklamada, Macron'un Cezayir'e yönelik yaptığı açıklamaların neden olduğu "polemiklerden" ve "yanlış anlaşılmalardan" üzüntü duyduğu belirtilmişti.

Macron'un, Fransız ve Cezayir halkının yararı ve Libya başta olmak üzere bölgesel sorunlara çözüm bulmak için iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiği vurgulanmıştı.