Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’ye ait E-8C keşif uçağı bugün Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden havalanarak Karadeniz’e geldi.

Açıklamada söz konusu uçağın, Karadeniz’in merkez ve kuzeydoğu bölgelerinde beş saatten fazla uçtuğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca açıklamada "Uçak, Rus sınırına 35 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Rus uçaksavar füze birlikleri radar sistemleriyle ABD uçağını uçuş süresince takip etti." ifadeleri yer aldı.