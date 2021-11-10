Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen, iki ülke sınırında toplandı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile telefonda Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizini ele aldı.

Çavuşoğlu, sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye’nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve Türk Hava Yollarına (THY) yönelik mesnetsiz iddialardan duyulan üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin bu iddiaları reddettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca, mevkidaşına bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereğini hatırlattı ve bunun için Polonya’dan teknik ekiplerin Türkiye’ye gelmesi teklifinde bulundu.