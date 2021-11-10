Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı
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