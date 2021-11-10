Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.