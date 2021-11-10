Mustafa Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberindeki heyeti TBMM’de kabul etti.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin açıklama yapan Şentop, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin geçmişte benzeri, bir örneği yok" dedi.

Bu olayı kimsenin savunmasının mümkün olmadığını söyleyen Şentop, konunun hukuk içerisinde takip edileceğini açıkladı.

“PKK’nın sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtır”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Sözen Türkkan'a tepkisini dile getirerek, "Şehitlerimizin yakınlarına edilen küfürler, hakaretler, PKK terör örgütünün askerlerimize sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtır" dedi.