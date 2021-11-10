Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 22:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı
[Fotoğraf: Reuters (arşiv)]
Ukrayna'da para karşılığı sahte aşı sertifikası dağıtan doktor gözaltına alındı.
Ukrayna İstihbarat Servisi, para karşılığı sahte aşı sertifikası verdiği ihbarı üzerine bir doktoru takibe aldı.
İstihbarat servisi, mesai saati içerisinde operasyon düzenleyerek doktoru gözaltına aldı.
Doktorun ofisinde yapılan arama sonucu sahte COVID-19 sertifikaları, yüklü miktarda nakit para ve bazı evraklar ele geçirildi.
Sahte aşı sertifika dağıtan doktorun günlük 75 bin grivna (yaklaşık 30 bin TL) para kazandığı bilgisi verildi.
Etiketler: Aşı Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Ukrayna
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