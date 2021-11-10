Nahda hareketinden yapılan ve Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin imzasının bulunduğu açıklamada, Akrab kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesine tepki gösterildi.

Güvenlik güçlerinin kullanılması seçeneğinin, geride ihlaller bıraktığı ifade edilen açıklamada, sorumluların belirlenmesi için soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapılmadı

Yaşananlardan Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın kameralar önünde İçişleri Bakanı'ndan Akrab'taki herkese çözüm dayatmak için önlem alınmasını istediği anlatıldı. Bu politikaların, ülkede sivil barışı ve sosyal istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Safaks, Akrab ve tüm Tunus'ta insanların temiz bir çevrede yaşama hakkını destekledikleri kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın tüm yetkileri tekelinde tutması, anayasa, parlamento, hükümet ve anayasal organların iptal edilmesinden bu yana benimsenen tehlikeli politikalar" konusunda uyarı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Tunus Genel İşçi Sendikası, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesine tepki göstermek amacıyla bugün için Akrab'da genel grev düzenlemişti.

[Fotoğraf: AA]

Safaks'taki "çöp" protestosu

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezi, bölge halkının yıllardır "hastalık yaydığı, havayı ve çevreyi kirlettiği" yönündeki şikayetleri üzerine ekim ayında kapatılmıştı.

Çöp merkezinin kapatılmasının ardından Safaks'ta çöpler toplanamamış bu da kentte atık ve çöp dağları oluşmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tunuslu yetkililer 8 Kasım'da El-Kina çöp toplama merkezinin tekrar açılacağını duyurmuş, bu karar bölge halkının büyük tepkisine yol açmıştı.

Düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü ileri sürülmüş ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Göstericilerin 9 Kasım sabahı Akrab polis merkezini ateşe vermesi üzerine kamu binalarını korumak üzere Akrab'a ordu güçleri sevk edilmişti.