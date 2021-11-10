Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83'üncü yılında ABD'de anıldı. Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma törenine çok sayıda kişi katıldı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte, 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk büstüne çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu.

Azerbaycan ve KKTC büyükelçileri de törendeydi

Azerbaycan ve KKTC büyükelçilerinin de hazır bulunduğu anma töreninde Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı video gösterildi.

Amerikan Türk Derneğinin katkılarıyla gerçekleşen törende çocuklar şiirler okudu.

Ankara’da bulunan Büyükelçi Murat Mercan törene canlı video bağlantısı ile katıldı. Silahlı kuvvetler ataşesi, SETA Washington direktörü ve ABD’de yaşayan Türklerin konuşmaları ile Atatürk’ü anma töreni sona erdi.