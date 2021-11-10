ABD'de Özel Hukuk Müşavirliği Bürosu Başkanı Henry Kerner tarafından hazırlanan rapora göre, yaklaşık bir yıl süren soruşturmada Donald Trump yönetimindeki üst düzey yetkililerin “Hatch Yasası” olarak bilinen devlet görevi ile siyasi çalışmaları ayırmayı zorunlu kılan yasayı “sayısız şekilde” ihlal ettiği sonucuna varıldı.

Raporda, "Trump yönetiminin kıdemli yetkilileri, resmi görevlerini hükümetin meşru işlevleri için değil, yasaları ihlal ederek Trump'ın yeniden seçilmesini teşvik etmek için kullanmayı seçtiler." değerlendirmesi yapıldı.

Suçlananlar arasında İsrail büyükelçisi David Friedman da var

Yasayı çiğnemekle suçlananlar arasında Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray iletişim direktörü Alyssa Farah, Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, kıdemli danışmanı Stephen Miller, danışman Kellyanne Conway, basın sekreteri Kayleigh McEnany, basın sekreter yardımcısı Brian Morgenstern, Başkan Yardımcısı özel kalem müdürü Marc Short, ulusal güvenlik danışmanı Robert C. O'Brien, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Enerji Bakanı Dan Brouillette, İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ve İsrail büyükelçisi David Friedman gösterildi.

ABD’de 1939’da kabul edilen Hatch Yasası, federal çalışanların seçimler sırasında adaylar adına ofislerinin gücünü kötüye kullanmalarını önlemek için tasarlanmış bir düzenleme olarak anayasada yer alıyor.