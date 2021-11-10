Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum kesiminde Lefkoşa Teknik Okulunun duvarlarına "EOKA yeniden", "Türkler dışarı" ve "Kıbrıs Yunan toprağıdır" şeklinde ırkçı ve saldırgan ifadeler yazıldığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, Ada'nın iki halkından biri olan Kıbrıs Türk halkına karşı giderek artan tahammülsüzlüğün Rum eğitim sisteminde Rum gençlere tarihi gerçeklerin çarptırılarak öğretilmesi ve genç beyinlere düşmanlık tohumlarının ekilmesinin bir sonucu olduğunun altı çizildi.

"Kıbrıs Türk halkına gösterilen hoşgörüsüzlük gün geçtikçe artıyor"

Rum liderliğinin bu eylemi gerçekleştiren çağ dışı zihniyetteki vandalları tespit ederek cezalandırmadığı sürece Rum kesimindeki bu gibi eylemlerin sonlanmayacağının aşikar olduğu belirtildi.

Yüzyıllardır Ada'da varlığını sürdüren ve Ada'nın iki sahibinden biri olan Kıbrıs Türk halkının mevcudiyetine karşı Rum kesiminde gösterilen hoşgörüsüzlüğün gün geçtikçe arttığının görüldüğü vurgulanan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Kıbrıs Rum liderliğinin Ada'daki iki halk arasındaki ilişkileri zehirleyen süregelen açıklamalarının da bu yıkıcılığı körüklediği şüphe götürmez bir gerçektir. Söz konusu eylemi şiddetle kınıyor, duvarlardaki yazıların bir an evvel silinmesini ve bu eylemin faillerinin en kısa zamanda bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz."